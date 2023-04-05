الرئيس الأوكراني في بولندا

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح الأربعاء الى بولندا، في أول زيارة رسمية له الى هذا البلد كما أعلنت الرئاسة البولندية.



وقال مارسين بريداتش المستشار في الرئاسة البولندية لتلفزيون "تي في ان 24": "لقد عبر السيد الرئيس الحدود البولندية. وهو في الأراضي البولندية".