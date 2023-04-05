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البرلمان البيروفي يرفض مذكرة إقالة ضد رئيسة البلاد

أخبار دولية
2023-04-05 | 03:22
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البرلمان البيروفي يرفض مذكرة إقالة ضد رئيسة البلاد
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البرلمان البيروفي يرفض مذكرة إقالة ضد رئيسة البلاد

رفض البرلمان البيروفي طرح مذكرة إقالة بسبب "عدم الأهلية الأخلاقية" ضد رئيسة البلاد دينا بولوارتي في إطار قمع التظاهرات الأخيرة المناهضة للحكومة التي أسفرت عن سقوط نحو خمسين قتيلا.
     
وقد أيد 37 نائبا فقط طرح هذه المذكرة فيما الحد الأدنى المطلوب هو 50.
     
وقد طرح هذه المبادرة نواب اليسار المرتبطين برئيس البلاد السابق بيدرو كاستيو الذي أقيل على أساس "عدم الأهلية الأخلاقية" وهو مسجون منذ كانون الأول،  بعد اتهامه بمحاولة انقلاب عبر حل البرلمان الذي كان يستعد لاقالته.
     
وفي تغريدة، رحبت رئيسة البلاد بقرار البرلمان، قائلة: "في ظروف ينبغي في إطارها المحافظة على وحدة البلاد واستقرارها، كانت الغلبة لاحترام النظام الدستوري والديمقراطية".
      
وكانت تنحية كاستيو وتولي بولوارتي الرئاسة بدلا منه أثارا موجة من التظاهرات العنيفة قمعت بشدة عبر البلاد.
      
وفي العاشر من كانون الثاني الماضي، فتحت النيابة العامة تحقيقا في حق بولوارتي ووزراء عدة حاليين وسابقين في حكومتها بشبهة ارتكاب "جرائم قتل والحاق إصابات" خلال عمليات حفظ الأمن.
     
واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير منتصف شباط، الحكومة البيروفية بـ"ارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان في إطار قمعها العنيف للتظاهرات". وأشارت المنظمة غير الحكومية الى أن السلطات تحركت أيضا "مع تحيز عنصري واضح مستهدفة مجموعات من السكان تعاني التمييز أساسا".
     
ورفضت الحكومة البيروفية هذه الاتهامات رفضا قاطعا.

أخبار دولية

البرلمان البيروفي

إقالة

دينا بولوارتي

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