ماكرون وصل إلى الصين في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء إلى الصين في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام على ما أعلن قصر الإليزيه، في أول رحلة له إلى هذا البلد منذ 2017.ويلتقي الرئيس الفرنسي بعد ظهر الأربعاء الجالية الفرنسية قبل أن يجري محادثات الخميس مع نظيره الصيني شي جينبينغ. وينتقل الجمعة إلى كانتون في جنوب الصين.