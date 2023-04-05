السلطات المكسيكية تؤكد أنها تمكنت من تحديد مكان صحافي مختطف وأنه على قيد الحياة

السلطات المكسيكية تؤكد أنها تمكنت من تحديد مكان صحافي مختطف وأنه على قيد الحياة

أعلنت السلطات المكسيكية الثلاثاء أنها تمكنت من تحديد مكان صحافي خطف في ولاية فيراكروس في شرق المكسيك، مؤكدة أنه ما زال على قيد الحياة.



وقالت مفوضية حماية الصحافيين في بيان: "حدد مكان تواجد الصحافي ريكاردو فيلانويفا آكي الذي حرم بشكل غير قانوني من حريته الإثنين، هو على قيد الحياة".



ولم تحدد المفوضية مكان وجود الصحافي ولا الظروف التي يخضع لها لكنها قالت إنها أعدت إجراءات لتأمين الحماية والعناية الطبية له. وأضافت أن عددًا من الأشخاص لم تحدده إعتقلوا خلال عملية مرتبطة به.



وكانت البوابة الإخبارية "بريسينتي-فيراكروس-اوفيسيال" ذكرت على صفحتها على فيسبوك أن مسلحين خطفوا ريكاردو فيانويفا أكي المتخصص في شؤون الشرطة والمعروف بإسم ريشار فيا مساء الإثنين في مدينة بوسا ريكا حيث كان يقوم بإصلاح دراجته البخارية.