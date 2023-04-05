ماكرون: يمكن للصين أن "تلعب دورا رئيسيا" لإيجاد "طريق يؤدي إلى السلام" في أوكرانيا

رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل زيارة دولة للصين تستمر ثلاثة أيام، أنه يمكن لبكين أن "تلعب دورا رئيسيا" لإيجاد "طريق يؤدي إلى السلام" في أوكرانيا.



وأكد ماكرون أمام الجالية الفرنسية في العاصمة الصينية: "اقترحت الصين خطة سلام (..) وتظهر بذلك إرادة لتولي مسؤولية ومحاولة شق طريق يؤدي إلى السلام".