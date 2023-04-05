سانا مارين ستتخلى عن زعامة الحزب الإجتماعي الديمقراطي الفنلندي بعد الهزيمة الإنتخابية

سانا مارين ستتخلى عن زعامة الحزب الإجتماعي الديمقراطي الفنلندي بعد الهزيمة الإنتخابية

أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين التي هزمت في الإنتخابات التشريعية الأحد أنها ستتخلى عن زعامة الحزب الإجتماعي الديمقراطي في أيلول مستبعدة أن تتولى منصبًا في الحكومة المقبلة.



وقالت مارين البالغة 37 عامًا التي كان مستقبلها السياسي موضوع تكهنات كثيرة: "توصلت إلى خلاصة أنني لن أسعى لولاية ثانية في زعامة الحزب خلال المؤتمر العام المقبل في أيلول".



وأكدت أنها ستقدم إستقالة الحكومة غدًا الخميس.



إلا أن حزبها الذي حسن نتيجته مقارنة بإنتخابات 2019 قد ينضم إلى إئتلاف حكومي مع رئيس الوزراء المقبل بيتيري أوربو في حال اختار التحالف مع اليسار بدلًا من اليمين المتطرف.