النقابات الفرنسية: فشل المحادثات مع الحكومة حول إصلاح نظام التقاعد

النقابات الفرنسية: فشل المحادثات مع الحكومة حول إصلاح نظام التقاعد

إنتهى الإجتماع بين رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن والتجمعات العمالية الهادف للتوصل إلى حل للأزمة العميقة التي تسبب بها إصلاح نظام التقاعد، بـ"فشل" الأربعاء، على ما أكدت النقابات.



وقال رئيس "الكونفدرالية الفرنسية للعاملين المسيحيين" (سي إف تي سي) سيريل شابانييه في ختام إجتماع إستمر أقل من ساعة مع بورن: "كررنا لرئيسة الوزراء فكرة أن لا حل ديموقراطيًا إلا بسحب نص إصلاح نظام التقاعد، وردت رئيسة الوزراء بأنها تريد الإبقاء على نصها، إنه قرار خطير".

