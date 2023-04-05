ماكرون: دعم "المعتدي" الروسي يعني التحول "إلى شريك له"

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بكين، من أن دعم "المعتدي" في النزاع الأوكراني يعني التحول "إلى شريك في انتهاك القانون الدولي" في إشارة الى احتمال إرسال الصين أسلحة إلى روسيا.



لكن الرئيس الفرنسي أكد ردا على أسئلة صحافيين انه لن يهدد بفرض عقوبات خلال لقائه مع نظيره الصيني شي جينبينغ الخميس "لأن التهديد ليس الطريقة المناسبة".