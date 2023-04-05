بايدن يقوم بجولة تشمل المملكة المتحدة وإيرلندا من 11 إلى 14 نيسان

قام الرئيس الأميركي جو بايدن بجولة تشمل المملكة المتحدة وإيرلندا من 11 إلى 14 نيسان على ما أعلن البيت الأبيض الأربعاء.





وزار بايدن بلفاست أولا في الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع اتفاقية الجمعة العظيمة قبل أن يتوجه إلى إيرلندا حيث يلقي كلمة في دبلن.