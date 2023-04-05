باريس: جدّدنا أمام الخارجية الروسية إدانة جرائم موسكو في أوكرانيا

أعلنت باريس الأربعاء أنّ القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية في موسكو جدّد لدى استدعائه من قبل وزارة الخارجية الروسية "إدانة" فرنسا "للجرائم التي ارتكبها الجيش الروسي في بوتشا وإربين ومدن أوكرانية أخرى".





وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة فرانس برس إنّ القائم بالأعمال قال لدى استدعائه إنّه "على غرار ما قال رئيس الجمهورية في 31 آذار، فإنّ هذه الجرائم يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب، وفرنسا تقدّم لأوكرانيا، منذ بدء النزاع، كلّ الدعم الممكن لمكافحة الإفلات من العقاب".