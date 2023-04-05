وارسو ستطلب خلال قمة الأطلسي المقبلة "ضمانات أمنية" إضافية لأوكرانيا

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وارسو الأربعاء أنّ بلاده ستطلب خلال القمة المقبلة لحلف شمال الأطلسي في فيلينيوس في تمّوز"ضمانات أمنية إضافية" لأوكرانيا.





وقال دودا "نحاول الحصول على ضمانات أمنية إضافية لأوكرانيا تعزّز القدرات العسكرية لأوكرانيا وتعزّز أيضاً شعور الشعب الأوكراني بالأمان".