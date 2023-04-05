يوروبول: إغلاق إحدى أضخم منصات القرصنة الإلكترونية في العالم

يوروبول: إغلاق إحدى أضخم منصات القرصنة الإلكترونية في العالم

أعلنت الشرطة الأوروبية "يوروبول" الأربعاء أنه تم بفضل عملية أمنية دولية إغلاق إحدى أكبر منصات القرصنة الإلكترونية في العالم والتي كانت تبيع بيانات تابعة لحسابات مسروقة.



وقالت يوروبول في بيان إن عملية بوليسية غير مسبوقة شاركت فيها 17 دولة أتاحت تفكيك "جينيسيس ماركت"، أحد أخطر الأسواق الإلكترونية المخصصة للجريمة في العالم.