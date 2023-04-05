بوتين يتّهم الاتّحاد الأوروبي "بإشعال فتيل مواجهة جيوسياسية" مع روسيا

اتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء الاتّحاد الأوروبي بـ"إشعال فتيل مواجهة جيوسياسية" مع روسيا، وذلك لدى تسلّمه أوراق اعتماد سفير الاتحاد الجديد في موسكو، الدبلوماسي الفرنسي رولان غالاراغ.





وقال الرئيس الروسي في خطاب في الكرملين إنّ "الاتّحاد الأوروبي أشعل فتيل مواجهة جيوسياسية مع روسيا"، معرباً عن أسفه لأنّ العلاقات بين موسكو وبروكسل "تدهورت بشكل حادّ في السنوات الأخيرة".

