مقتل أربعة أطفال في هجوم بسلاح أبيض على دار حضانة في البرازيل

قُتل أربعة أطفال صباح الأربعاء في جنوب البرازيل في هجوم بسلاح أبيض استهدف دار حضانة في مدينة بلوميناو، بحسب ما أعلن مصدر في الحكومة المحلية لوكالة فرانس برس.





وقال مسؤول في حكومة ولاية سانتا كاتارينا إنّ "شخصاً يحمل سلاحاً أبيض دخل الدار وقتل أربعة أطفال. هناك أيضا أربعة جرحى".