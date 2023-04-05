الكرملين يرفض التعليق على توجيه القضاء الأميركي تهماً جنائية لترامب

رفض الكرملين الأربعاء التعليق على توجيه القضاء الأميركي تهماً جنائية للرئيس السابق دونالد ترامب، معتبراً هذه القضية شأناً أميركياً داخلياً.





وقال المتحدّث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين "لا نعتبر أنّ لنا الحقّ في التدخّل في الشؤون الداخلية للولايات المتّحدة، ونعتبر أنّ الولايات المتّحدة ليس لها الحقّ في التدخّل في شؤوننا".





وأضاف "لذلك لا نريد التعليق".

