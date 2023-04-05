حلف الأطلسي يبدي قلقه إزاء "الانحياز المتزايد" للصين إلى روسيا

ندّد حلف شمال الأطلسي الأربعاء بـ"الانحياز المتزايد" للصين إلى روسيا ودعمها الاقتصاد الروسي، ما يمكّن موسكو من تعويض تداعيات العقوبات الغربية.





وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بعد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل مع نظرائهم الياباني والكوري الجنوبي والأسترالية والنيوزيلندية "بحثنا في الانحياز المتزايد للصين إلى روسيا ودعمها الاقتصاد الروسي وتعزيز أنشطتهما العسكرية المشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".





وأكد ستولتنبرغ أن "كل ذلك يثير قلقا كبيرا".

