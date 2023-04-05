إردوغان: إسرائيل تجاوزت "الخط الأحمر"

نددت تركيا الأربعاء بالمواجهات التي شهدها المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة ليل الثلاثاء، واعتبر الرئيس رجب طيب إردوغان أن إسرائيل تجاوزت "الخط الأحمر".





وقال إردوغان خلال إفطار أمام جمعية للمتقاعدين "لا يمكن أن تبقى تركيا صامتة عن هذه الهجمات. إن الاعتداء على المسجد الأقصى هو خط أحمر بالنسبة الينا".





واكد أن "الفلسطينيين ليسوا وحدهم".

