رئيس مجلس النواب الأميركي يستقبل في كاليفورنيا رئيسة تايوان

استقبل رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي في كاليفورنيا الأربعاء رئيسة تايوان تساي إينغ-وين في مستهلّ اجتماع أثار حتى قبل انعقاده غضب بكين.





وعقد الاجتماع بين مكارثي وتساي في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية بمدينة "سيمي فالي".





واحتشد أمام المكتبة متظاهرون مؤيّدون لبكين وآخرون مؤيّدون لتايوان في تجمّعين متضادّين.