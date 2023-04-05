انسحاب وفود من اجتماع لمجلس الأمن بسبب مشاركة مسؤولة روسية مستهدفة بمذكرة توقيف دولية

غادر ممثلو عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الأربعاء اجتماعاً دعت اليه روسيا بشأن أوكرانيا، عند ظهور المفوّضة الروسية لشؤون الطفولة عبر الفيديو، علما بأنها مستهدفة بمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.





وتتهم السلطات الأوكرانية روسيا بـ"خطف" أكثر من 16 ألف طفل من أوكرانيا منذ بدء الهجوم قبل عام.





وفي آذار/مارس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكّرة توقيف بحقّ الرئيس فلاديمير بوتين ومفوضة شؤون الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، معتبرة أنّهما مسؤولان عن "جريمة حرب بترحيل غير قانوني" للقُصّر الأوكرانيين.