توقيع بيان مشترك بين إيران والسعودية.. وبن فرحان يدعو عبد اللهيان لزيارة السعودية

توقيع بيان مشترك بين إيران والسعودية..



وقع وزيرا خارجية إيران والسعودية البيان المشترك بين إيران والسعودية، وتم التوقيع عليه بحضور وزير الخارجية الصيني.



وفي هذا الاطار، أكد الجانبان على أهمية الحوار حول سبل توسيع العلاقات الثنائية وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين والاتفاقية العامة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.



كما اتفق الجانبان على اتخاذ الترتيبات اللازمة بين الوفود الفنية لبحث سبل توسيع التعاون بين البلدين بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية والرحلات المتبادلة للوفود الرسمية والقطاع الخاص وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين.



وجدد وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، دعوة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لزيارة المملكة العربية السعودية وعقد لقاء ثنائي في الرياض.