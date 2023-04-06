انتشال مهاجرين من بحر المانش قبالة سواحل فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية إنقاذ نحو أربعين مهاجرا في بحر المانش خلال محاولتهم الوصول إلى انكلترا بزورقين صغيرين، بينهم ثلاثة أطفال انتشلوا في حالة انخفاض كبير في حرارة الجسم.





وقالت الإدارة البحرية لبحري المانش والشمال في بيان إن السلطات الفرنسية أنقذت في عمليتين متتاليتين الأربعاء 28 شخصا و13 شخصا على التوالي وأحضرتهم إلى الشاطئ.





وأوضحت أن زورق دورية تابعا للبحرية الفرنسية رصد صباح الأربعاء وجود غرقى في المياه قبالة بولوني سور مير (الشمال)، وأرسل زورقا سريعا قام بانتشال 28 شخصًا كانوا جميعا في المياه.