مقتل ثلاثة عناصر شرطة في تبادل لإطلاق النار في القوقاز الروسي

قتل ثلاثة عناصر شرطة وجرح ثمانية آخرون في تبادل لإطلاق النار مع مقاتلين مسلحين في جمهورية إنغوشيا في القوقاز الروسي على ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.وأوضحت وكالتا ريا نوفوستي وإنترفاكس نقلا عن مصادر في الشرطة أن تبادل إطلاق النار سجل مساء الأربعاء "خلال عملية مكافحة إرهاب" في منطقة مالغوبيك عندما لجأت "عصابة لصوص" إلى منزل ريفي وفتحت النار باتجاه عناصر الشرطة.