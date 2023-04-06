مقتل ثلاثة عناصر شرطة في تبادل لإطلاق النار في القوقاز الروسي

قتل ثلاثة عناصر شرطة وجرح ثمانية آخرون في تبادل لإطلاق النار مع مقاتلين مسلحين في جمهورية إنغوشيا في القوقاز الروسي على ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية الخميس.





وأوضحت وكالتا ريا نوفوستي وإنترفاكس نقلا عن مصادر في الشرطة أن تبادل إطلاق النار سجل مساء الأربعاء "خلال عملية مكافحة إرهاب" في منطقة مالغوبيك عندما لجأت "عصابة لصوص" إلى منزل ريفي في زيازيكوف-يورت وفتحت النار باتجاه عناصر الشرطة.





وأفاد مصدر أوردته وكالة "إنترفاكس" بأن "ثلاثة عناصر شرطة قتلوا وأصيب ثمانية آخرون بجروح ونقلوا إلى المستشفى".