ماكرون يؤكد لشي أنه يعول عليه "لإعادة روسيا إلى رشدها"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة دولة في بكين لنظيره الصين شي جينبيغ إنه يعول عليه "لإعادة روسيا إلى رشدها".وأكد الرئيس الفرنسي خلال لقاء ثنائي رسمي مع شي "أعرف أن بإمكاني الاعتماد عليكم لإعادة روسيا إلى رشدها والجميع إلى طاولة المفاوضات".