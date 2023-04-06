بارجتان عسكريتان روسيتان ترسوان في مرفأ جدة في السعودية

رست بارجتان عسكريتان من أسطول الشمال الروسي في مرفأ جدة في غرب السعودية للمرة الأولى منذ حوالى عشر سنوات، على ما أفادت وزارة الدفاع الروسية، في مؤشر إلى التقارب المتزايد بين البلدين.





وأفاد مسؤول في السفارة الروسية في الرياض وكالة فرانس برس أنّ "البارجتين غادرتا" جدة الخميس، مشيرا إلى أنّ الزيارة "كانت مقررة منذ فترة".