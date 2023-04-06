الصين تريد العمل من أجل "الاستقرار" في الشرق الأوسط بعد الانفراج بين الرياض وطهران

أكدت الصين التي أتاحت استئناف الحوار بين إيران والسعودية عبر تنظيم مفاوضات في بكين، أنها تريد العمل من أجل "الاستقرار" في الشرق الأوسط.وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن "الصين ستعمل مع دول المنطقة لتنفيذ مبادرات لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية" في الشرق الأوسط.