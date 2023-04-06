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فرنسا تدعو طالبان للعودة عن منع الأفغانيات من العمل لدى وكالات الأمم المتحدة في أفغانستان
أخبار دولية
2023-04-06 | 11:29
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فرنسا تدعو طالبان للعودة عن منع الأفغانيات من العمل لدى وكالات الأمم المتحدة في أفغانستان
فرنسا تدعو طالبان للعودة عن منع الأفغانيات من العمل لدى وكالات الأمم المتحدة في أفغانستان
حضت فرنسا الخميس حركة طالبان على العودة بشكل عاجل عن قرارها منع الأفغانيات من العمل في وكالات الأمم المتحدة العاملة في أفغانستان.
وقال فرنسوا ديلما مساعد الناطق بإسم الخارجية الفرنسية إن باريس تدين بأشد العبارات هذا القرار.
وأوضح أن هذا يضاف إلى منعها في 24 كانون الأول 2022 النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية، وكذلك إلى العديد من إنتهاكاتها لحقوق الأفغان والقانون الانساني.
وعبر الناطق عن أسفه لتأثير هذا القرار على الشعب الأفغاني الذي يواجه أساسًا أزمة إنسانية وإقتصادية غير مسبوقة.
أخبار دولية
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طالبان
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