الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ورد جوري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الخارجية الفرنسية "تدين إطلاق صواريخ" على إسرائيل من غزة وجنوب لبنان

أخبار دولية
2023-04-06 | 12:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الخارجية الفرنسية &quot;تدين إطلاق صواريخ&quot; على إسرائيل من غزة وجنوب لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الخارجية الفرنسية "تدين إطلاق صواريخ" على إسرائيل من غزة وجنوب لبنان

الخارجية الفرنسية: تدعو فرنسا جميع الأطراف الى أقصى قدر من ضبط النفس

ندّدت فرنسا الخميس بـ"إطلاق صواريخ في شكل عشوائي استهدفت الأراضي الإسرائيلية إنطلاقا من غزة وجنوب لبنان".
     
وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فرنسوا ديلما: "في هذه الفترة من الأعياد الدينية، تدعو فرنسا جميع الأطراف الى أقصى قدر من ضبط النفس وتجنّب أيّ عمل من شأنه تأجيج تصاعد العنف".

أخبار لبنان

أخبار دولية

فرنسا

لبنان

إسرائيل

LBCI التالي
تايوان ترصد ثلاث سفن حربية ومروحية صينية بالقرب من الجزيرة
رئيسة تايوان: الدعم الأميركي يظهر أن تايبيه "ليست معزولة وليست وحيدة"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
16:23

إعلام إسرائيلي: قوات إسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى وتعزيزات عسكرية على الحدود مع لبنان

LBCI
أخبار دولية
14:01

الجيش الإسرائيلي: الصواريخ التي أطلقت من لبنان نيران فلسطينية

LBCI
آخر الأخبار
13:01

الجزيرة: وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر تعليمات للجيش بالتحضير لخيارات الرد على لبنان إثر الهجوم الصاروخي

LBCI
أخبار دولية
12:55

واشنطن: لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها بعد إطلاق صواريخ عليها من لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:06

حركة حماس تؤكد أن الفصائل الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان على الأقصى

LBCI
أخبار دولية
15:51

خمسة قتلى في هجوم نسب إلى جهاديين في مالي

LBCI
أخبار دولية
15:39

نتنياهو: سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمنًا لعدوانهم والخلافات الداخلية لن تمنعنا من مواجهة أعدائنا

LBCI
أخبار دولية
14:08

آرديل: اليونيفيل على علم بالتقارير عن إنفجارات بالقرب من مستوطنه المطلة ونحقق في الأمر ونحث على الهدوء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
16:23

إعلام إسرائيلي: قوات إسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى وتعزيزات عسكرية على الحدود مع لبنان

LBCI
أخبار لبنان
16:14

مكتب وزير الداخلية: قوى الأمن أزالت عددًا من التعديات على أملاك الدولة وبخاصة في الجنوب

LBCI
آخر الأخبار
15:50

القناة الـ12 الإسرائيلية: فتح الملاجىء في مناطق جنوب تل أبيب

LBCI
خبر عاجل
17:18

إذاعة الجيش الإسرائيلي: بدء مهاجمة أهداف تابعة لحماس في غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الشغور يهدد حاكمية المركزي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

لكي تعلموا لماذا يعيش الشعب اللبناني أسوأ أزمة مالية واقتصادية ... تابعوا هذا التقرير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

في الصين.. ماكرون يحمل ملف الحرب الروسية في اوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بين المعمول والبيض: عيد الفصح بركة عند اللبنانيين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

هل الدولرة هي الحل للإنهيار؟

LBCI
أخبار دولية
13:27

إجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر... وتأكيد على اتخاذ جميع الاجراءات للدفاع عن أمن اسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

حفارة توتال من بحر الشمال إلى البلوك رقم ٩

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

سلامة بين الدفاع والإدعاء في لبنان والتحقيق الباريسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

إطلاق صواريخ من الجنوب باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة.. ماذا في التفاصيل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:12

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
خبر عاجل
09:46

القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية: لن ندخل في حرب ضد لبنان لكن سيكون هناك رد

LBCI
خبر عاجل
11:53

الجيش الإسرائيلي: الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية إطلاق صواريخ من داخل أراضيها نحو إسرائيل والجهة التي أطلقت القذائف الصاروخية هي حركة حماس في لبنان ونفحص احتمال تورط إيران

LBCI
خبر عاجل
07:54

الجيش الإسرائيلي: اعتراض مجموعة الدفاع الجوي للجيش الإسرائيلي لصاروخ أطلق من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية وذلك عقب التقرير الأولي بشأن صفارات الإنذار التي دقت في بلدة شلومي وموشاف بيتزيت

LBCI
خبر عاجل
08:35

قناة 12 الإسرائيلية: وابل آخر من الصواريخ على الجليل الغربي

LBCI
خبر عاجل
06:03

معلومات للـLBCI: القضاء اللبناني تسلم استنابة قضائية فرنسية بوجوب حضور حاكم مصرف لبنان جلسة تحقيق له امام القضاء الفرنسي في ١٦ ايار المقبل

LBCI
خبر عاجل
08:50

سكاي نيوز: ترجيحات إسرائيلية بوقوف فصائل فلسطينية وراء إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان

LBCI
خبر عاجل
08:26

المدفعية الاسرائيلية تردّ على منطقة إطلاق الصواريخ من سهل القليلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة