الخارجية الفرنسية "تدين إطلاق صواريخ" على إسرائيل من غزة وجنوب لبنان

الخارجية الفرنسية: تدعو فرنسا جميع الأطراف الى أقصى قدر من ضبط النفس



ندّدت فرنسا الخميس بـ"إطلاق صواريخ في شكل عشوائي استهدفت الأراضي الإسرائيلية إنطلاقا من غزة وجنوب لبنان".



وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فرنسوا ديلما: "في هذه الفترة من الأعياد الدينية، تدعو فرنسا جميع الأطراف الى أقصى قدر من ضبط النفس وتجنّب أيّ عمل من شأنه تأجيج تصاعد العنف".