الأمم المتحدة تندد بإطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل وتدعو إلى ضبط النفس

ندد الأمين العام للأمم المتحدة بإطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل، وفق ما أفاد المتحدث بإسمه الخميس، داعيًا كل الأطراف إلى أكبر قدر من ضبط النفس.وصرح ستيفان دوجاريك للصحافيين قائلًا: "ندين إطلاق الصواريخ العديدة من لبنان على شمال إسرائيل اليوم. ندعو كل الأطراف إلى ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس"، مشددًا على ضرورة تجنب أي فعل أحادي الجانب قد يؤدي إلى تصعيد جديد للوضع.