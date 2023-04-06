واشنطن: لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها بعد إطلاق صواريخ عليها من لبنان

واشنطن: لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها بعد إطلاق صواريخ عليها من لبنان

نددت وزارة الخارجية الأميركية الخميس بإطلاق صواريخ من لبنان وقطاع غزة على إسرائيل مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وكررت دعمها الراسخ للدولة العبرية.



وصرح المتحدث بإسم الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين قائلًا: "ندين إطلاق صواريخ من لبنان وغزة على إسرائيل".



وشدد المتحدث على إلتزام الولايات المتحدة الراسخ في ما يتعلق بأمن إسرائيل، مشيرًا إلى أننا "نقر بحق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها ضد أي شكل من أشكال العدوان".

