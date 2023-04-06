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موسكو تؤكد أن لا جدوى من محاولة الضغط عليها بعد توقيفها صحافيًا أميركيًا

موسكو تؤكد أن لا جدوى من محاولة الضغط عليها بعد توقيفها صحافيًا أميركيًا

أكدت موسكو الخميس للسفيرة الأميركية أن لا جدوى من محاولة الضغط عليها في قضية الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش الذي أوقفته السلطات الروسية بتهمة التجسس.



واستقبل نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف السفيرة الأميركية الجديدة لين ترايسي وناقش معها هذه المسألة.



وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "الضجة الإعلامية حول هذه القضية بهدف الضغط على السلطات الروسية والمحكمة التي ستقرر مصير إيفان غيرشكوفيتش لا جدوى منها ولا معنى لها".



ونقلت الخارجية عن ريابكوف تشديده خلال اللقاء على خطورة الإتهامات التي وجهت إلى غيرشكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال والذي سبق أن عمل لحساب وكالة فرانس برس في موسكو.