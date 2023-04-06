إجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر... وتأكيد على اتخاذ جميع الاجراءات للدفاع عن أمن اسرائيل

كيف ستردّ إسرائيل على إطلاق الصواريخ من لبنان على أراضيها؟

يتزامن إطلاق الصواريخ من الاراضي اللبنانية نحو إسرائيل مع عيد الفصح العبري وهذه الصواريخ قلبت الموازين والحسابات الاسرائيلة في مثل هذا اليوم.

ومن الجانب الاسرائيلي، ليست الصورة واضحة في كيفية الردّ على هذه الصواريخ.

أمّا الدفعة الاخيرة من القنابل فأثارت بعض الشكوك في كيفية الردّ.