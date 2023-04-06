لافروف يصل إلى تركيا...

لافروف يصل إلى تركيا...

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا الخميس لإجراء محادثات حول عدة قضايا من بينها مستقبل إتفاقية تصدير الحبوب من الموانىء الأوكرانية عبر ممر آمن في البحر الأسود، وفق ما أفاد مسؤول تركي وكالة فرانس برس.



ومن المقرر أن يجتمع لافروف الجمعة مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو والرئيس رجب طيب إردوغان في العاصمة أنقرة.