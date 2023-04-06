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الجيش الإسرائيلي: الصواريخ التي أطلقت من لبنان نيران فلسطينية

أخبار دولية
2023-04-06 | 14:01
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الجيش الإسرائيلي: الصواريخ التي أطلقت من لبنان نيران فلسطينية
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الجيش الإسرائيلي: الصواريخ التي أطلقت من لبنان نيران فلسطينية

الجيش الإسرائيلي: الصواريخ التي أطلقت من لبنان نيران فلسطينية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الدولة العبرية وزاد عددها عن 30 صاروخًا هي من دون شك "نيران فلسطينية".
     
وقال المتحدث بإسم الجيش الكولونيل ريتشارد هيشت للصحافيين: "نعلم علم اليقين بأن هذه نيران فلسطينية. قد يكون من أطلقها حماس، أو الجهاد الإسلامي. ما زلنا نحاول التوصل إلى نتيجة نهائية بشأن هذه النقطة، لكنه لم يكن حزب الله اللبناني".
 
وأضاف: "ننطلق من مبدأ أن حزب الله كان على الأرجح يعلم بأمر هذا القصف وبأن لبنان يتحمل قسمًا من المسؤولية عن إطلاق هذه الصواريخ".
 
وأشار إلى أننا "نحقق أيضًا في تورط إيراني محتمل في هذا الهجوم الصاروخي الذي أوقع جريحًا وتسبب بأضرار مادية".

أخبار دولية

الجيش الإسرائيلي

الصواريخ

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