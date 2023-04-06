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آرديل: اليونيفيل على علم بالتقارير عن إنفجارات بالقرب من مستوطنه المطلة ونحقق في الأمر ونحث على الهدوء

آرديل: اليونيفيل على علم بالتقارير عن إنفجارات بالقرب من مستوطنه المطلة ونحقق في الأمر ونحث على الهدوء



أعلن نائب مدير مكتب اليونيفيل الإعلامي كانديس آرديل في بيان أن "اليونيفيل على علم بالتقارير عن إنفجارات بالقرب من مستوطنه المطلة، ونحن نحقق في الأمر. لا يزال رئيس البعثة وقائدها العام على إتصال مع كل الأطراف ونحث على الهدوء في هذا الوقت البالغ الحساسية".