نتنياهو: سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمنًا لعدوانهم والخلافات الداخلية لن تمنعنا من مواجهة أعدائنا

نتنياهو: سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمنًا لعدوانهم والخلافات الداخلية لن تمنعنا من مواجهة أعدائنا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أننا "سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمنًا لعدوانهم."



وأوضح أن "لا رغبة لدينا بتغيير الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس،" داعيًا إلى "تهدئة التوترات وسنعمل بحزم ضد المتطرفين الذين يستخدمون العنف."



كما أشار إلى أن "الخلافات الداخلية لن تمنعنا من مواجهة أعدائنا على كل الجبهات."



وفي السياق، قال مسؤولون إسرائيليون إنه "من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء الأمني المصغر على رد عسكري في غزة ولبنان، في حين أن الرد على حماس في غزة سيكون قويًا للغاية، ومن غير الواضح مدى قوة الرد في لبنان."