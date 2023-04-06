خمسة قتلى في هجوم نسب إلى جهاديين في مالي

خمسة قتلى في هجوم نسب إلى جهاديين في مالي

قتل خمسة أشخاص الخميس في جنوب مالي في هجوم إستهدف نقطة مراقبة ونسب إلى جهاديين، وفق ما أفاد مسؤول محلي.



وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته إن موقع نوسومبوغو الذي يبعد عشرات الكيلومترات شمال باماكو هاجمته فجرًا "مجموعة إرهابية مسلحة".



ولفت إلى مقتل دركيين إثنين وشرطي ومدنيين إثنين أحدهما سائق سنغالي.