حركة حماس تؤكد أن الفصائل الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان على الأقصى

حركة حماس تؤكد أن الفصائل الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان على الأقصى

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الخميس من بيروت أن الفصائل الفلسطينية لن تقف "مكتوفة الأيدي" إزاء "العدوان" الإسرائيلي على المسجد الأقصى، في وقت إعتبرت إسرائيل أن الصواريخ التي أطلقت باتجاهها من جنوب لبنان هي "نيران فلسطينية".



وقال هنية في بيان عقب لقائه الأمناء العامين لفصائل المقاومة الفلسطينية في بيروت: "نحمل حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عما يجري من عدوان وحشي على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين والمعتكفين فيه".



وأضاف: "نؤكد أن شعبنا الفلسطيني وفصائل المقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا العدوان الغاشم".



ودعا هنية من بيروت، التي وصلها الأربعاء في زيارة تأتي في توقيت ذي دلالات وتستمر لأيام عدة، فصائل المقاومة الفلسطينية كافة إلى توحيد صفوفها وتصعيد مقاومتها في مواجهة الإحتلال الصهيوني.

