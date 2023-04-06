الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة

شنت مقاتلات إسرائيلية سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزة منتصف ليل الخميس الجمعة، حسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية، في أعقاب إطلاق وابل من الصواريخ من لبنان، في هجوم نسبته إسرائيل إلى ناشطين فلسطينيين.



وقال مصدر أمني فلسطيني إن "طائرات الإحتلال شنت سلسلة غارات على مواقع تدريب عدة تابعة لكتائب عز الدين القسام (الجناح المسلح لحركة حماس) في مناطق متفرقة في قطاع غزة". وسمع مراسلو وكالة فرانس برس دوي إنفجارات ضخمة في غزة بينما دوى صوت المقاتلات الإسرائيلية خلال تحليقها في سماء القطاع.



وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان بدء تنفيذ سلاحه الجوي غارات على القطاع.