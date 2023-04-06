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أدرعي: إستهداف موقعين لتصنيع الأسلحة تابعين لحماس في شمال ووسط قطاع غزة

أخبار دولية
2023-04-06 | 18:09
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أدرعي: إستهداف موقعين لتصنيع الأسلحة تابعين لحماس في شمال ووسط قطاع غزة
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أدرعي: إستهداف موقعين لتصنيع الأسلحة تابعين لحماس في شمال ووسط قطاع غزة

أدرعي: إستهداف موقعين لتصنيع الأسلحة لحماس في شمال ووسط قطاع غزة

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة أن "طائرات حربية أغارت قبل قليل على مسار نفق ينطلق من بيت حانون ومسار لنفق آخر ينطلق من خانيونس والذي تم استهدافه خلال عملية حارس الأسوار، ومنذ ذلك الحين بذلت جهودًا لإعماره."

وأوضح أن "النفقين لم يجتازا إلى داخل إسرائيل." 

وأشار إلى أنه تم إستهداف موقعين لتصنيع الأسلحة تابعة لحماس في شمال ووسط قطاع غزة.

كما لفت إلى أن الغارة جاءت ردًا على إنتهاكات حماس الأمنية من قطاع غزة في الأيام الأخيرة. وتتحمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وستدفع ثمن الإنتهاكات الأمنية ضد دولة إسرائيل.
 
الى ذلك كشف ادرعي عن عملية اطلاق نار استهدفت قوة اسرائيلية كانت تهم بنشاط لتأمين الطرقات في مفرق آدم قرب رام الله.
 
ولفت الى ان القوة الاسرائيلية ردت باطلاق النار باتجاه المسلحين وقد ادى تبادل اطلاق النار الى جرح احد الجنود بشكل طفيف قام على اثرها الجيش الاسرائيلي بعمليات تمشيط في المنطقة بحثاً عن المهاجمين.
 
 
 
 
 
 


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