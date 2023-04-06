حماس دعت إلى الوحدة في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل

حماس دعت إلى الوحدة في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل

حملت حركة المقاومة الإسلامية - حماس "الإحتلال مسؤولية عدوانه على القدس وغزة، داعية القوى والفصائل إلى الوحدة في مواجهة مفتوحة مع الإحتلال دفاعًا عن القدس والمسجد الاقصى وحرية الشعب الفلسطيني."

كما حملت "الإحتلال الاسرائيلي كامل المسؤولية عن التصعيد الخطير والعدوان على قطاع غزة والشعب الفلسطيني ، وعما ستؤول إليه الأمور في المنطقة، وحذّرت حماس من ان العدوان على غزة واستمرار إلانتهاكات ضد القدس والأقصى لن يحقق لاسرائيل أمنًا ولن يصنع لها نصرًا ولا حقًا."



وأكدت حماس أن "العدوان الصهيوني ضد القدس وغزة لن يفت في عضد شبابنا الثائر ومقاومتنا الباسلة التي أخذت على نفسها عهدًا بأن تبقى درعًا وسيفًا لحماية شعبنا وقدسنا وأقصانا."