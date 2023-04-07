تصعيد عسكري إسرائيلي في قطاع غزة.. والفصائل الفلسطينية تردّ

هذه الضرباتُ استهدفت عشَرةَ أهدافٍ في قطاعِ غزة بحسبِ الجيش الاسرائيليّ.الاخيرُ أضافَ أيضًا أنّه ضربَ أنفاقَ ومواقعَ لتصنيعِ الأسلحةِ تابعةٍ لحماس في قطاع غزة. مضيفًا أنّ الهجومَ على غزة جاءَ ردًا على انتهاكاتِ حماس الأمنية في الأيامِ الأخيرة.