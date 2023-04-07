أكثر من 30 قتيلا في هجمات جديدة في الكونغو الديموقراطية بحسب الأمم المتحدة

أعلنت الأمم المتحدة أن عمليات قتل جديدة نسبت الى القوى الديموقراطية المتحالفة، متمردون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية، أوقعت في 2 و 3 نيسان أكثر من 30 قتيلا في ايتوري بشمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.وفي تقريره الفصلي الأخير الذي نشر في 27 آذار، قدر الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش عدد القتلى المدنيين بين 1 كانون الأول و 14 آذار في هذا الاقليم الذي يشهد أعمال عنف تشنها عدة جماعات مسلحة بينها القوى الديموقراطية المتحالفة.عبر آنذاك عن قلقه من "تصاعد حاد" لأعمال العنف في اقاليم شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.وفي بيان نشر مساء الخميس قالت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية إنها تلقت في 6 نيسان معلومات تشير الى عمليات قتل منسوبة إلى القوات الديموقراطية المتحالفة "وقعت في 2 و3 نيسان على الحدود بين منطقة مامباسا وايرومو".ودانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة بينتو كيتا "بأشد العبارات" هذه المجازر الجديدة و"استنكرت هذه الهجمات الدنيئة ضد السكان المدنيين". وحضت "السلطات الكونغولية على إجراء تحقيق وإحالة مرتكبي أعمال القتل هذه الى القضاء".ودعت كيتا الى "وقف فوري لأعمال العنف التي تشنها كل الجماعات المسلحة ضد المدنيين" وكررت "الدعوة التي وجهها الأمين العام الى المجموعات المسلحة الأجنبية الى القاء السلاح بدون شروط والعودة الى بلدانهم".وظهرت القوات الديموقراطية المتحالفة المؤلفة في الأصل من متمردين أوغنديين غالبيتهم مسلمون، منذ منتصف التسعينيات في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث يتهمون بارتكاب مذابح بحق آلاف المدنيين.وبايعت هذه القوات في 2019 تنظيم الدولة الاسلامية الذي يقدمها على انها فرعه في وسط إفريقيا.