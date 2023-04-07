وزيرا خارجية فرنسا وإيران التقيا الخميس في بكين

التقت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا التي ترافق إيمانويل ماكرون في الصين، نظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان الخميس في بكين للمطالبة بالإفراج عن فرنسيين مسجونين في إيران.وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية الجمعة أنّ الوزيرة "أجرت محادثات الخميس مع نظيرها الإيراني"، الذي كان في بكين للقاء مع نظيره السعودي.