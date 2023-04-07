مقتل امرأتين باطلاق نار في الضفة الغربية المحتلة

أعلن المتحدث باسم منظممقتل امرأتين باطلاق نار في الضفة الغربية المحتلة ة نجمة داود الحمراء الاسرائيلية الجمعة مقتل امرأتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار في الضفة الغربية المحتلة.من جهته أكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "تم إطلاق النار على سيارة عند مفرق الحمرا" في شمال غور الأردن مضيفا أن الجنود "يقومون بتفتيش المنطقة".