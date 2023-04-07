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قتيلان وجريح في هجوم مسلح على سيارة في منطقة الحمرا في غور الأردن

قتيلان وجريح في هجوم مسلح على سيارة في منطقة الحمرا في غور الأردن



ضربة إضافية تعرّضت لها إسرائيل ولكنها جاءت هذه المرة في منطقة غور الأردن من خلال إطلاق نار استهدف سيارة مدنية عند مفترق الحمرا في الضفة الغربية المحتلة.