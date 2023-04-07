باريس: متمسكون بأمن إسرائيل وإستقرار لبنان وسيادته

باريس: متمسكون بأمن إسرائيل وإستقرار لبنان وسيادته

أكدت فرنسا الجمعة تمسكها الراسخ بأمن إسرائيل وبإستقرار لبنان وسيادته، وذلك بعد الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على كل من لبنان وقطاع غزة ردًا على إطلاق صواريخ منهما على أراضيها.



وقال نائب المتحدث بإسم وزارة الخارجية الفرنسية فرنسوا ديلما: "نحض جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد"، مؤكدًا أن "فرنسا تدين بشدة الهجمات الصاروخية العشوائية التي استهدفت الأراضي الإسرائيلية إنطلاقًا من غزة وجنوب لبنان".