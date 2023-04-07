مسلحون يقتلون حوالى 50 شخصًا في شمال وسط نيجيريا

مسلحون يقتلون حوالى 50 شخصًا في شمال وسط نيجيريا

قتل حوالى 50 شخصًا في شمال وسط نيجيريا في هجوم شنه على قريتهم مسلحون مجهولون، بحسب ما أفاد مسؤولون في الحكومة المحلية الجمعة.



ووقع الهجوم الأربعاء في أوموغيدي بولاية بينو حيث تتكرر الهجمات والأعمال الإنتقامية بين رعاة الماشية والمزارعين الذين يتنازعون للسيطرة على الأرض.



وقال المستشار الأمني لحاكم بينو، أويول همبا، لوكالة فرانس برس إنه "تم العثور على 46 جثة على الأقل لكن الكثير من الناس ما زالوا في عداد المفقودين وقد يرتفع عدد الضحايا".



واتهم المستشار الرعاة في المنطقة بشن الهجوم، مؤكدًا أن هؤلاء هاجموا مرات عدة المجتمعات المحلية في الأشهر الأخيرة.

