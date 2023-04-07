سيول وطوكيو وواشنطن تدعو كل الدول لترحيل العمال الكوريين الشماليين

سيول وطوكيو وواشنطن تدعو كل الدول لترحيل العمال الكوريين الشماليين

دعت كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الجمعة كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ترحيل الكوريين الشماليين العاملين لديها، متهمة إياهم بالإلتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على بلادهم لتمويل برنامج بيونغ يانغ التسلحي المخالف للقوانين.



وفي 2017، أصدرت الأمم المتحدة قرارًا أمهلت بموجبه دولها الأعضاء حتى كانون الأول 2019 لترحيل كل الكوريين الشماليين العاملين لديها، ومعظمهم في الصين وروسيا، ولكن أيضًا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.



والجمعة، إعتبر المبعوثون الكوري الجنوبي والياباني والأميركي إلى كوريا الشمالية، خلال إجتماع ثلاثي في سيول، أن الكوريين الشماليين العاملين في الخارج يواصلون مساعدة بلدهم لتمويل برامجه الصاروخية والنووية.



وقال المبعوثون الثلاثة في بيان مشترك إن "الكوريين الشماليين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات يواصلون إستخدام هويات وجنسيات مزيفة للتهرب من عقوبات مجلس الأمن الدولي وكسب أموال في الخارج تمول البرامج غير القانونية لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية (الإسم الرسمي لكوريا الشمالية) لتطوير أسلحة دمار شامل وصواريخ بالستية".