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توجيه تهمة التجسس رسميًا إلى الصحافي الأميركي الموقوف في روسيا

تهمة التجسس رسميًا.. توجه إلى الصحافي الأميركي الموقوف في روسيا

وجّهت موسكو تهمة التجسّس رسميا إلى الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية الجمعة مشيرة إلى أنه نفى ضلوعه في أي تجسس.



وأوردت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية نقلا عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون أن "محققي هيئة الأمن الفدرالية الروسية وجّهوا لغيرشكوفيتش تهمة التجسّس لصالح بلاده"، وأشارت إلى أنه "نفى بشدة كل الاتهامات وقال إنه منخرط في أنشطة صحافية في روسيا".

